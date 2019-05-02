Заседание суда по второму делу Филата вновь перенесли

Заседание суда по второму делу Филата вновь перенесли

Заседание суда по второму делу против бывшего премьера страны Влада Филата, запланированное на сегодня, 2 мая, не состоялось. По словам адвоката Филата, Виктора Мунтяну, оно было отложено.

– Заседание суда по уголовному делу против Влада Филата, намеченное на сегодня, 2 мая, в 14.00, в суде сектора Буюканы, не состоится. Судебная инстанция проинформировала адвокатов Влада Филата о том, что дата нового заседания суда будет установлена позднее, и что он не будет доставлен в здание суда 2 мая, – сообщил защитник. 

Влад Филат был приговорен к 9 годам тюремного заключения 27 июня 2016 года за извлечение выгоды из влияния и пассивную коррупцию. Апелляционная палата Кишинева и Высшая судебная палата оставили в силе этот приговор.

Второе дело, по которому проходит Филат, касается отмывания денег в особо крупных размерах. Адвокаты экс-премьера говорят, что он не виновен.

 

 

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