Заседание суда по делу Филата было прервано

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Заседание суда по первому уголовному делу, возбужденному против бывшего премьера страны Влада Филата, запланированное на 12.00 сегодня, 13 марта, было прервано. Причиной стал отзыв адвокатами Филата двух судей, которые входили и в первый состав представителей Фемиды, рассматривавших дело. Информацию для Realitatea.md подтвердил юрист Тудор Осояну.

Источник отмечает, что Влад Филат присутствовал в суде. Сегодня судьям предстояло рассмотреть прошение о пересмотре приговора, вынесенного Филату судом сектора Буюканы 27 июня 2016 года, а также последовавших после него решений вышестоящих инстанций, оставивших в силе вердикт.

Напомним, что в конце прошлого месяца судьи приняли решение приостановить рассмотрение второго дела против Влада Филата, в котором экс-премьер обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах. В настоящее время бывший глава ЛДПМ отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет за извлечение выгоды из влияния и пассивную коррупцию.