Заседание суда по делу Филата было прервано

Заседание суда по делу Филата было прервано

Заседание суда по первому уголовному делу, возбужденному против бывшего премьера страны Влада Филата, запланированное на 12.00 сегодня, 13 марта, было прервано. Причиной стал отзыв адвокатами Филата двух судей, которые входили и в первый состав представителей Фемиды, рассматривавших дело. Информацию для Realitatea.md подтвердил юрист Тудор Осояну.

Источник отмечает, что Влад Филат присутствовал в суде. Сегодня судьям предстояло рассмотреть прошение о пересмотре приговора, вынесенного Филату судом сектора Буюканы 27 июня 2016 года, а также последовавших после него решений вышестоящих инстанций, оставивших в силе вердикт.

Напомним, что в конце прошлого месяца судьи приняли решение приостановить рассмотрение второго дела против Влада Филата, в котором экс-премьер обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах. В настоящее время бывший глава ЛДПМ отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет за извлечение выгоды из влияния и пассивную коррупцию.

 

 

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