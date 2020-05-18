Заседание руководства страны: о чем говорили президент, премьер и спикер (ФОТО, ВИДЕО)

0

Этим утром глава государства принял участие в еженедельном совещании с председателем парламента Зинаидой Гречаный и премьер-министром Ионом Кику. Стороны проанализировали результаты работы высшего руководства страны на минувшей неделе и обсудили планы на ближайшие дни. В первую очередь они изучили ситуацию на момент истечения срока чрезвычайного положения, которое продлилось 60 дней.

Глава государства подчеркнул, что санитарно-эпидемиологические меры нужно будет соблюдать и в дальнейшем, поскольку пандемия COVID-19 не закончилась ни в мире, ни в Республике Молдова. Исходя из этого, Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью объявила красный код для предотвращения «взрывного» распространения коронавируса в последующем периоде.

– Твердо убежден в том, что центральные и местные органы власти совместно с системой здравоохранения смогут преодолеть и эти вызовы. В то же время руководство страны примет ряд мер для поддержки экономических агентов и населения в этот сложнейший период, вызванный пандемическим кризисом, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.