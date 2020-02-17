Заседание президент – премьер – спикер: о чем шла речь (ФОТО, ВИДЕО)

0

Этим утром Игорь Додон принял участие в еженедельном совещании с председателем парламента Зинаидой Гречаный и премьер-министром Ионом Кику. Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с деятельностью государственных органов, в том числе повестку парламента на нынешней неделе.

Они также затронули темы, касающиеся индексации пенсий у судей, равно как и у всех других категорий пенсионеров. Говорили и об отношениях с МВФ, в том числе о том, что правительство направило парламенту на рассмотрение принятые проекты из пакета, согласованного с Фондом.

Кроме того, участники заседания обсудили тему европейской интеграции, включая визит на текущей неделе Люка Пьера Девиня, высокопоставленного представителя Европейской службы внешних действий, главы Департамента по связям с Россией, Восточным партнерством, Центральной Азией и ОБСЕ. На встречах с ним высшее руководство РМ обсудит достижения нашей страны в выполнении Плана действий на 2017-2019 годы, Соглашения об ассоциации и Соглашения о зоне свободной торговли (DCFTA) с Европейским союзом.