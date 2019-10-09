Заседание правительства: утверждены некоторые назначения на высокие госдолжности

Заседание правительства: утверждены некоторые назначения на высокие госдолжности

Кабинет министров утвердил сегодня на своем заседании назначение Виорелии Лазэр на должность госсекретаря Министерства финансов. Новый государственный секретарь обладает 20-летним опытом работы в сфере информационных технологий и будет отвечать за реализацию проектов по государственным закупкам и внутреннему финансовому контролю.

Кроме того, на должность главы Кишиневского территориального бюро Государственной канцелярии и представителя правительства назначена Кристина Тышку, на должность главы Бельцкого территориального бюро Государственной канцелярии и представителя правительства назначен Виталий Ногай.

В то же время с 9 октября в Каушанах правительство будет представлять Михаил Цуркан, в Комрате – Петр Манол, а главой Унгенского территориального бюро Государственной канцелярии и представителем правительства был утвержден Олег Малер, пишет moldpres.md.

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