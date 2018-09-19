Заседание правительства Молдовы внезапно решили перенесли

Намеченное на сегодня, 19 сентября, заседание молдавского кабинета министров внезапно решили перенести на понедельник, 24 сентября. Причины такого решения не сообщаются, пишет unimedia.info.

Напомним, что вчера демократы заявили об отстранении от должности министров сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ливиу Волконовича и министра здравоохранения, труда и социальной защиты Светланы Чеботарь. Сегодня утром президент, как и обещал ранее, подписал указы об их отставке.

На ставшие вакантными должности предложены кандидатуры Николая Чубука и Сильвии Раду. Президент пока не принял решение на этот счет.