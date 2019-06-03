Заседание по делу Филата перенесено: его не доставили в здание суда из-за путаницы (ВИДЕО)

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Влада Филат не доставили сегодня в здание Апелляционной палаты Кишинёва. Его адвокаты утверждают, что бывший премьер сделал запрос, но представители пенитенциара говорят, что не получали запрос на то, чтобы отконвоировать его на заседание суда. В связи с его отсутствием дело было перенесено.

По словам адвоката Филата Виктора Мунтяну, он позвонил в пенитенциарий №13, но представители сказали, что не получили запрос. Адвокат уверен, что в этом случае был нарушен уголовно-процессуальный кодекс, передаёт protv.md.

– В деле господина Филата указано, что преступление было совершено не на территории РМ. Если не указано, где именно было совершено преступление, мы задали вопрос, почему дело было направлено на рассмотрение именно в суд сектора Буюканы, – сказал адвокат Виктор Мунтяну.

Слушание было перенесено на 6 июня, так как адвокаты потребовали не рассматривать дело в отсутствие подсудимого.