Заседание парламента проходит в обесточенном зале

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Без света и без звука – в таких условиях сегодня проходит заседание парламента, созванное фракциями ПСРМ и партий, входящих в блок “АКУМ”.

В данной связи представителям фракций пришлось поименно зачитывать список тех, кто присутствует на заседании. Примечательно также, что на рабочем месте нет ни секретариата парламента, ни других ответственных за проведение заседания органов. Кроме того, не ведется обязательная трансляция заседания самим парламентом – ее осуществляют исключительно СМИ.

Стоит отметить, что вскоре состоится голосование за председателя законодательного органа.