Заседание кабинета министров: какие были приняты решения

Заседание кабинета министров: какие были приняты решения

На сегодняшнем заседании правительство рассмотрело и утвердило 32 постановления. В их числе – ряд мер, направленных на обеспечение полной подготовки государственных учреждений к функционированию в чрезвычайных ситуациях.

В этом контексте кабинет министров утвердил законопроект о ратификации Соглашения о поддержке проекта и возмещении “Инструмент закупки газа в чрезвычайной ситуации” между РМ и ЕБРР, подписанного 11 декабря.

Кроме того, на заседании был рассмотрен и утвержден проект, направленный на устранение  недостатков, выявленных в ходе внедрения новой системы оплаты труда. Правительство представило решения для повышения заработной платы для некоторых категорий работников в различных группах деятельности. Под действие проекта попадают более 7100 нянечек и помощников воспитателей, которые в 2020 году получат  заработную плату выше на 14-19%. На эти цели предусмотрено 56 млн.  леев, пишет moldpres.md.

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