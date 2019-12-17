Заседание кабинета министров: какие были приняты решения

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На сегодняшнем заседании правительство рассмотрело и утвердило 32 постановления. В их числе – ряд мер, направленных на обеспечение полной подготовки государственных учреждений к функционированию в чрезвычайных ситуациях.

В этом контексте кабинет министров утвердил законопроект о ратификации Соглашения о поддержке проекта и возмещении “Инструмент закупки газа в чрезвычайной ситуации” между РМ и ЕБРР, подписанного 11 декабря.

Кроме того, на заседании был рассмотрен и утвержден проект, направленный на устранение недостатков, выявленных в ходе внедрения новой системы оплаты труда. Правительство представило решения для повышения заработной платы для некоторых категорий работников в различных группах деятельности. Под действие проекта попадают более 7100 нянечек и помощников воспитателей, которые в 2020 году получат заработную плату выше на 14-19%. На эти цели предусмотрено 56 млн. леев, пишет moldpres.md.