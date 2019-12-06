Зарплаты нянь, помощников воспитателей, библиотекарей и музеографов увеличатся

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Парламент внес сегодня изменения в единую систему оплаты труда в бюджетном секторе.

Согласно проекту, также будут уравнены классы оплаты труда для воспитателей, учителей и преподавателей. Увеличатся зарплаты для лиц, занимающих ответственные государственные должности в селах. Также будет заново введена ежегодная премия в размере 50% от основной заработной платы.

Сотрудники бюджетных единиц левобережья Днестра, села Варница Новоаненского района, сел Копанка и Хаджимус Каушанского района муниципия Бендеры, а также из подразделений Дубоссарского района Министерства внутренних дел будут получать зарплату, увеличенную на четыре последовательных класса оплаты труда.

Проект предусматривает и ежемесячные надбавки в размере до 1 100 леев за научное и научно-педагогическое звание. Имеющие почетные звания будут получать ежемесячную надбавку в размере до 250 леев.

Для реализации проекта необходимо около 373,4 млн леев в расчете на год. Расходы предусмотрены в проекте государственного бюджета на 2020 год, пишет moldpres.md.