Зарядная станция для электромобилей появилась в столице

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Зарядная станция для электромобилей открылась сегодня на парковке столичного торгового центра. Проект позволит клиентам и сотрудникам, у которых есть электромобили, беспрепятственно заряжать транспортные средства.

Станцией можно пользоваться с 6:00 до 21:00, передаёт moldpres.md. У владельцев электромобилей будет час бесплатной зарядки: за это время батарея может быть заряжена до 80%. Оборудование совместимо со всеми типами электромобилей и позволяет одновременно заряжать два электромобиля.

Врио генерального примара Кишинёва Руслан Кодряну сказал, что в столице около 100 электромобилей: их количество удвоилось за последние два года. Именно поэтому были необходимы дополнительные меры для содействия развитию электротранспорта в столице.

В настоящее время в Молдове работают 11 зарядных станций для электромобилей. До конца этого года в столице будут открыты еще две таких станции, также на парковках торговых центров. В то же время власти намерены установить в этом году 14 таких станций на основных трассах Молдовы.