Зарегистрирован четвёртый случай кори в этом году

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Это первый случай заболевания корью, подтверждённый лабораторными исследованиями в феврале. Всего с начала года было зарегистрировано 4 случая.

Жертвой вирусного заболевания стал пациент, недавно вернувшийся из поездки в Буковель. Ещё один житель Шолданешт пока находится под подозрением, пишет realitatea.md.

Предыдущий случай заболевания корью был зафиксирован в конце января у семейного врача из Кишинёва. Первый случай кори в этом году был зарегистрирован у несовершеннолетнего жителя столицы, а второй жертвой стал 18-летний житель Бендер.