Заразившийся коронавирусом гражданин Молдовы умер в Испании

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63-летний гражданин Молдовы, который заразился коронавирусом, скончался в Мадриде. Известно, что мужчина страдал хроническими заболеваниями. Он умер в больнице.

По данным Министерства иностранных дел и европейской интеграции, родственники погибшего находятся на связи с посольством Молдовы в Мадриде и обсуждают возможность репатриации тела гражданина РМ. Однако эту процедуру сложно реализовать в нынешних условиях, когда границы большинства европейских стран закрыты, передаёт publika.md.

Напомним, что на прошлой неделе диагноз “коронавирус” был подтверждён у нашей соотечественницы, проживающей в Италии. Известно, что гражданка Молдовы находится в больнице в итальянском регионе Пьемонт. Её состояние оценивается как средней степени тяжести.

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