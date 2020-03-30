Заразившиеся коронавирусом врачи, полицейские и пограничники получат единовременную помощь от государства (ВИДЕО)

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Госслужащим, которые находятся на передовой борьбы с вирусом и у кого подтвердилось инфицирование COVID-19 (врачи, медсестры, полицейские и др.), государство окажет единовременную помощь в размере 16 тысяч леев, что равняется двум средним зарплатам по стране. Об этом объявил Игорь Додон.

Президент также подтвердил, что работники медицинской системы, борющиеся с коронавирусом, получат двойную зарплату. Эту меру собираются применить и к остальным госслужащим, находящимся на передовой.

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