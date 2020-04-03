Зараженных COVID-19 сотрудников МВД будут лечить в больнице министерства (ВИДЕО)

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Больница, находящаяся в подчинении Министерства внутренних дел Молдовы, будет лечить зараженных коронавирусом сотрудников данного ведомства, чтобы разгрузить больницы Министерства здравоохранения. Соответствующий приказ был подписан накануне по инициативе главы МВД Павла Войку.

Сегодня министр проинспектировал учреждение, проверив степень его готовности: как со стороны медперсонала, так и в том, что касается технического оснащения. Были также выявлены нужды больницы. Ассоциация ветеранов МВД и Служба охраны готовы предоставить материальную помощь для приобретения необходимого оборудования для лечения зараженных коронавирусом.

На данный момент 13 сотрудников МВД лечатся от COVID-19 в различных специализированных учреждениях.

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