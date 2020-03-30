Заработок в разгар пандемии. Ателье депутата “АКУМ” продает маски по 18 леев за штуку (ФОТО)

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Депутат блока “АКУМ” Арина Спэтару является владелицей одноименного ателье. С недавнего времени фирма начала пошив ходового нынче товара – защитных масок. Правда, их цена у некоторых потребителей вызвала вопросы.

Так, стоимость одного такого изделия составляет 18 леев, пишет actualitati.md. Об этом в комментариях интересующимся пользователям отвечает представитель ателье. Цена вызвала возмущение граждан.

– Позор! – написал один из них.

Еще одна пользовательница соцсети сообщила, что в аптеке купила аналогичную маску из хлопка практически вдвое дешевле – за 10 леев 80 банов.

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