Заработок в разгар пандемии. Ателье депутата “АКУМ” продает маски по 18 леев за штуку (ФОТО)

Заработок в разгар пандемии. Ателье депутата “АКУМ” продает маски по 18 леев за штуку (ФОТО)

Депутат блока “АКУМ” Арина Спэтару является владелицей одноименного ателье. С недавнего времени фирма начала пошив ходового нынче товара – защитных масок. Правда, их цена у некоторых потребителей вызвала вопросы. 

Так, стоимость одного такого изделия составляет 18 леев, пишет actualitati.md. Об этом в комментариях интересующимся пользователям отвечает представитель ателье. Цена вызвала возмущение граждан.

– Позор! – написал один из них. 

Еще одна пользовательница соцсети сообщила, что в аптеке купила аналогичную маску из хлопка практически вдвое дешевле – за 10 леев 80 банов.

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