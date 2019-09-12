Заработок на кольцевой: трое мужчин из Теленешт вербовали девушек для занятия проституцией за границей (ВИДЕО)

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Трое жителей Теленештского района в возрасте от 34 до 55 лет были задержаны по подозрению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората полиции, в рамках уголовного преследования было установлено, что подозреваемые в период с 2008 по 2014 год в целях сексуальной эксплуатации завербовали 6 девушек из Теленештского, Яловенского и Фалештского районов, которым в тот момент было от 20 до 24 лет. Молодых девушек отвезли в Москву, где заставили заниматься проституцией.

Согласно материалам дела, девушкам давали заманчивые обещания по поводу трудоустройства, а прибыв в чужую страну, им пришлось заниматься проституцией. Они стояли на кольцевой линии в Москве, где находили клиентов на час или даже на день. За интимные услуги им платили от 5 000 до 15 000 российских рублей.

Трое подозреваемых были задержаны после обысков, проведённых в их домах. В рамках операции были обнаружены и изъяты записи, мобильные телефоны, SIM-карты, в том числе российские. Кроме этого, была задержана девушка, которая ранее также занималась проституцией, а позже стала сожительницей одного из подозреваемых.

Было также установлено, что один из задержанных занимался незаконным производством алкоголя в домашних условиях. Так, у него был обнаружен алкоголь в разных стадиях обработки. Всего было изъято 150 литров алкоголя, 48 бутылок коньяка, в том числе с акцизными марками. Напитки должны были быть проданы в России.

Подозреваемые были помещены под арест на 72 часа. Если их вина будет доказана, то им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.