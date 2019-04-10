Запускается онлайн-система подачи заявок на визу в Китай

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С 10 апреля будет запущена онлайн-система подачи заявок на получение китайской визы и предварительной записи заявителей для подачи необходимого набора документов.

По данным Министерства иностранных дел и европейской интеграции, новые правила будут применяться в соответствии с последними изменениями, внесёнными в законодательство Китая. В то же время, согласно международным требованиям, Посольство Китайской Народной Республики в Молдове будет обрабатывать персональные данные, а также снимать отпечатки пальцев у всех заявителей на получение визы, за исключением лиц до 14 и старше 70 лет, у заявителей на получение дипломатических, служебных и виз вежливости, а также у лиц, чьи отпечатки были сняты в последние 5 лет или чьи отпечатки по разным объективным причинам невозможно будет получить.

Граждане Молдовы, которые намереваются посетить Китай, могут ознакомиться с новыми правилами на сайте Министерства иностранных дел Китая, передаёт moldpres.md.