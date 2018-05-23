Запущено онлайн-голосование за кандидата в генеральные примары Кишинева перед вторым туром выборов (ВИДЕО)

Некоммерческий проект предлагает жителям столицы выразить свое мнение и проголосовать за того кандидата, который, по их мнению, достоин возглавить столицу Молдовы.

Во втором туре выборов генпримара Кишинева сразятся кандидат Партии социалистов Ион Чебан и кандидат партии Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе.

Votum.md – это независимый проект, занимающийся социологическими исследованиями. Каждый, у кого есть доступ к интернету, может принять участие в голосовании и выразить свое мнение. Это некоммерческий проект, не финансируемый каким-либо кандидатом или политической партией и не претендующий на извлечение выгоды.

Чтобы сделать свой выбор, необходимо кликнуть на кнопку “Проголосовать” рядом с фотографией кандидата, заполнить форму и отдать свой голос. Голосование проходит на условиях анонимности, а голос привязывается к телефону, чтобы избежать так называемой “карусели” – когда избиратель голосует несколько раз с одного аккаунта.

Стоит отметить, что голосование на votum.md в преддверии первого тура выборов показало, что подавляющее большинство жителей муниципия намерены голосовать за кандидата ПСРМ Иона Чебана. Итоги же первого тура показали бесспорное лидерство именно этого кандидата.

Второй тур выборов генерального примара муниципия Кишинев состоится в следующее воскресенье, 3 июня.