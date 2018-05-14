Запущена телефонная линия для информирования о выборах 20 мая

Центр непрерывного образования в избирательной сфере и Центральная избирательная комиссия объявили о запуске бесплатной телефонной линии для информирования граждан Молдовы о процедурах голосования на местных выборах 20 мая.

Таким образом, позвонив на номер телефона (022) 88 01 01, избиратели смогут узнать адрес своего избирательного участка, получить информацию о процедуре голосования, урегулировании различных ситуаций, связанных с выборами, о процедуре подачи жалоб, а также проверить избирательные списки, пишет moldpres.md.

Информационная линия также предназначена для поддержки чиновников, действующих в избирательной сфере, представителей конкурентов на выборах, и также наблюдателей.

Линия будет работать с понедельника по пятницу, 08.00 – 17.00, в субботу, 19 мая: 08.00 – 18.00, а в день выборов, в воскресенье, 20 мая: 05.00 – 24.00.

20 мая состоятся новые выборы примаров в семи населенных пунктах: муниципии Кишинев, муниципии Бельцы, коммуне Леушень, селе Немцень Хынчештского района, коммуне Воловица Сорокского р-на, коммуне Жора де Мижлок Оргеевского р-на и коммуне Пырлица Унгенского р-на.