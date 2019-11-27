Запущена интерактивная карта минеральных ресурсов Молдовы

Запущена интерактивная карта минеральных ресурсов Молдовы

Интерактивная карта минеральных ресурсов Молдовы с указанием их географического расположения была запущена сегодня аналитическим центром “Expert-Grup”.

Как пишет moldpres.md, такая карта впервые составлена в нашей стране, так как до сих пор в открытом доступе не были представлены данные обо всех месторождениях и добыче полезных ископаемых в республике.

– На этой карте мы разместили все существующие месторождения минеральных ресурсов Молдовы с подробными характеристиками для повышения прозрачности их использования, – уточнили представители центра.

Кроме того, с помощью нового приложения граждане смогут сообщать о проблемах, связанных с незаконной добычей минеральных ресурсов. Так, по некоторым оценкам, в 2017 году количество несанкционированных мест добычи полезных ископаемых превысило 230 единиц, а сумма нанесённого ущерба в 2010-2017 гг. достигла более 200 млн леев, пишет источник.

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