Запущена «горячая линия» Налоговой службы по вопросам правильного расчета заработной платы

Государственная налоговая служба Молдовы теперь оказывает информационную поддержку в вопросах исчисления налога на прибыль. Такие меры были приняты в связи с соответствующими поправками к законодательству, действующими с 1 октября 2018 года.

С сегодняшнего дня, в течение одного месяца (с 1 ноября по 30 ноября 2018 года), в Налоговой службе будет работать «горячая линия» по вопросам налоговой помощи. С 08:00 до 17:00 по номеру телефона 022 82 34 38 специалисты ведомства будут помогать решать вопросы правильного исчисления налога на прибыль.

Звонок для всех граждан бесплатный.