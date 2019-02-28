Запущен сайт, где можно посмотреть молдавское кино всего за два доллара в день

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Films.md – первый сайт в Молдове, где можно смотреть онлайн-фильмы всего за два доллара (около 35 леев) в сутки. Такая символическая плата станет финансовым вкладом каждого в поддержку национального кинематографа.

Прошло время, когда можно было выбирать всего из одного-двух каналов. Сегодня почти любой фильм можно найти на десятках бесплатных онлайн-платформ, пишет unimedia.info. Теперь и на молдавском сайте любой желающий сможет просмотреть такие картины, как “Свадьба в Бассарабии”, “Лаутары” “Деревянная пушка”, а также поближе познакомиться с творчеством известных и начинающих молдавских кинематографистов.