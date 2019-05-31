Запущен прямой автобусный маршрут из Кишинёва в Милан

Запущен прямой автобусный маршрут из Кишинёва в Милан

Первый автобусный маршрут Кишинёв-Милан был открыт вчера. Маршрут включает проезд через города Падуя, Виченца и Верона.

Как сообщили в Министерстве экономики и инфраструктуры, автобусы будут выезжать из молдавской столицы по четвергам и воскресеньям в 7:45 и 9:40 соответственно, а из Милана – по вторникам и субботам.

Стоимость билетов – 70 евро, пишет moldpres.md. Для детей до пяти лет оплачивается только половина стоимости билета, а для детей от 5 до 10 лет – 30% от стоимости билета. Билеты в Милан продаются на Южном автовокзале Кишинёва.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md