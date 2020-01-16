Запущен механизм мониторинга Плана действий правительства

Запущен механизм мониторинга Плана действий правительства

Премьер-министр Ион Кику после утверждения Плана действий правительства на 2020-2023 гг. потребовал незамедлительно создать механизм мониторинга его внедрения. План оговаривает более 1 000 действий во всех областях полномочий исполнительного органа.

Как передаёт moldpres.md со ссылкой на пресс-службу правительства, задача механизма состоит в том, чтобы отражать успехи в достижении действий плана, давая возможность получить информацию об этапах выполнения, крайних сроках, целях и ответственном учреждении. Информация будет обновляться ежедневно.

С механизмом можно ознакомиться на сайте www.gov.md.

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