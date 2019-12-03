Запрос об освобождении Филата был подан в день падения правительства Санду (ДОКУМЕНТ)

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Запрос от имени временно исполняющего обязанности директора пенитенциара №13 Андрея Саракуцы в адрес суда об условном освобождении раньше срока Влада Филата датируется 12 ноября. Совпадение или нет, но именно в этот день пало экс-правительство Майи Санду.

Соответствующий документ опубликовал портал Unimedia.

Таким образом подтверждаются подозрения президента Игоря Додона о том, что за этим решением стоит бывший кабинет министров. Глава государства уже распорядился предоставить ему всю информацию на этот счет, которую он собирается озвучить завтра после заседания Высшего совета безопасности.