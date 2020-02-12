Запрещённые вещества пытался провезти через границу мужчина, разыскиваемый Интерполом (ФОТО, ВИДЕО)

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Пограничники в пункте пропуска “Костешты” обнаружили у гражданина, разыскиваемого Интерполом, более 90 таблеток, включённых в список психотропных веществ. Мужчина утверждал, что использовал их в качестве успокоительного, однако не смог предъявить медицинскую справку или рецепт.

Инцидент был зафиксирован вечером 11 февраля. Для проверки пограничники остановили транспортное средство с молдавскими номерами. В качестве пассажира в машине находился 34-летний мужчина с гражданством Молдовы и Румынии.

При проверке документов было установлено, что гражданин занесён в базу данных Интерпола, так как разыскивается за сбыт наркотиков. Кроме того, пограничники нашли в кармане мужчины запрещённые таблетки.

Изъятое было передано на экспертизу. Мужчине не разрешили пересечь границу. По результатам экспертизы к задержанному будут применены соответствующие санкции.