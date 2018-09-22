Запрещенные предметы нашли во время внезапных обысков в тараклийской тюрьме

Запрещенные предметы нашли во время внезапных обысков в тараклийской тюрьме

Внезапные обыски прошли у 176 заключенных пенитенциара №1 в Тараклии. 129 сотрудников провели обыски в камерах заключенных и обнаружили запрещенные предметы. 

В частности, были найдены 12 мобильных телефонов, 16 сим-карт, 17 зарядных устройств, 1 электрический кипятильник и другие запрещенные предметы и вещества. Все они были задокументированы и оставлены на хранение в учреждении с последующим уничтожением, а материалы были переданы Инспекторату полиции Тараклии с целью расследования случаев и принятия решений согласно законодательству.

Мероприятия прошли с целью усиления режима заключения, обнаружения и изъятия запрещенных предметов и веществ, а также для повышения уровня служебной подготовки сотрудников.

 

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