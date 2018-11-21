Заправки взвинтили цены на некоторые виды топлива

Несколько заправочных станций в начале этой недели сообщили о повышении цен на сжиженный нефтяной газ.

За последние два месяца цены на топливо на заправочных станциях по стране увеличились примерно на 13%. Такой рост обусловлен сезонностью, так как в течение холодного периода года спрос на топливо горазо выше.

В то же время подобный рост цен вызывает определённые вопросы, учитывая тот факт, что за последние 50 дней нефть на международных биржах подешевела примерно на 28%.

Ещё одним фактором, влияющим на ценообразование, является медленное, но уверенное обесценивание лея по отношению к доллару, пишет realitatea.md.

В то же время, цены на бензин и дизельное топливо остаются неизменными вот уже почти 5 месяцев благодаря тому, что члены парламента внесли поправки о невозможности изменения цены чаще, чем раз в три месяца.

Розничная цена основных видов топлива составляет 19,01 лей за литр бензина и 16,89 лея за литр дизельного топлива.