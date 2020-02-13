Заправился чужим бензином: рыбничанина-нарушителя привлекли к ответственности

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По подозрению в хищении бензина рыбницкие правоохранители задержали 27-летнего жителя села Красненькое. Преступление было совершено в ночь на 10 февраля.

Злоумышленник слил 10 литров топлива с автомобиля ВАЗ-2103, припаркованного во дворе жилого дома. Мужчину спугнули хозяева, которые, услышав шум, вышли на улицу.

Как выяснилось, подозреваемый был знаком с потерпевшей, пишет mvdpmr.org. По словам мужчины, он “одолжил” топливо, чтобы заправить свой автомобиль.

По факту хищения чужого имущества было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.