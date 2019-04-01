Записать детей в первый класс можно начиная с сегодняшнего дня

0

С сегодняшнего дня родители столичных первоклашек могут онлайн записать своих детей в первый класс. Утром заработала соответствующая платформа: escoala.chisinau.md.

На данном сайте родители смогут зарегистрироваться и отправить заявку в соответствующее учебное учреждение, прикрепив все необходимые документы. После регистрации родители смогут отслеживать на сайте статус заявки. Руководители учебных заведений рассмотрят заявки в порядке, в котором они были поданы, пишет moldpres.md.

В случае если заявители представят неполные данные или в соответствующем учебном заведении нет мест, либо заявка не соответствует адресу проживания, их об этом уведомят. Также на сайте родители смогут сообщать о злоупотреблениях.

Стоит отметить, что в 2019/2020 учебном году в столичные школы в первый класс будет зачислено около восьми тысяч детей.