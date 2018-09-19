Запасайтесь водой: жителей одной из улиц Кишинева и пригорода Гидигич ждут отключения

Об этом сообщает поставщик услуги.

Так, в связи с проведением плановых работ, в четверг, 20 сентября, с 09.00 до 15.00 без воды в кране останутся жильцы домов по адресу Каля Орхеюлуй, 113 и 125, включая дробные.

В то же время в связи с проведением плановых работ компанией “Gas Natural Fenosa” с 09.00 до 17.00 ожидаются отключения воды в пригороде Гидигич по улицам: А. Матеевич, Сф. Цэрий, Др. Виилор, М. чел Батрын, Пэчий, Нукарилор, В. Микле, Колумна, Радиакулуй, М. Витязул, Ред. Казакулуй, В. Омулуй, Шт. чел Маре, Дечебал, Гагарин, И. Крянгэ, М. Эминеску, Щербан, Пушкин, И. Некулче, 9 мая. В этом же пригороде с 09.00 до 15.00 воду отключат в домах по адресам: Приетенией, 10, Ватаману, Дечебал, Брынкуш.

Поставщик приносит свои извинения за причиненные неудобства и просит потребителей запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.