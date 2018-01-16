Запасайтесь водой: сотни кишиневцев временно отключат от услуги

АО “Apă-Canal Chişinău” вынуждено приостановить подачу воды в среду, 17 января, по ряду адресов в столице.

Так, в связи с проведением плановых работ с 09.00 до 14.00 без воды в кране останутся жильцы домов по улице Алексея Матеевича от улицы Пан Халиппа до улицы Александра Пушкина, а также по улице Галбена.

В то же время из-за проведения работ по замене кранов и водомеров с 09.00 до 17.00 от услуги будут отключены кишиневцы, проживающие по следующим адресам:

М. Костин, 19/5;

Д. Рышкану, 18-20, включая дома с дробью;

Крынгулуй;

Г. Мадан;

Язулуй, 1/1;

Н. Димо, 8.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.