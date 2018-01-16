Запасайтесь водой: сотни кишиневцев временно отключат от услуги

АО “Apă-Canal Chişinău” вынуждено приостановить подачу воды в среду, 17 января, по ряду адресов в столице.
Так, в связи с проведением плановых работ с 09.00 до 14.00 без воды в кране останутся жильцы домов по улице Алексея Матеевича от улицы Пан Халиппа до улицы Александра Пушкина, а также по улице Галбена.
В то же время из-за проведения работ по замене кранов и водомеров с 09.00 до 17.00 от услуги будут отключены кишиневцы, проживающие по следующим адресам:
- М. Костин, 19/5;
- Д. Рышкану, 18-20, включая дома с дробью;
- Крынгулуй;
- Г. Мадан;
- Язулуй, 1/1;
- Н. Димо, 8.
Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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