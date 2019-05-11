Заоблачные цены: картофель на рынках стремительно дорожает

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Картофель, выращенный в Молдове, практически исчез с рынка. Потребителям приходится покупать импортный продукт, который в разы дороже. По словам фермеров, такая ситуация сложилась из-за того, что за последние несколько лет количество земель, на которых выращивали картофель, значительно сократилось.

Килограмм картофеля стоит в этом году на 25% больше, чем год назад, пишет protv.md. Прошлогоднюю картошку сегодня можно найти на рынке в среднем за 20 леев за килограмм, а молодую, выращенную в теплицах, – в среднем за 30. Более того: в большинстве своём молдавские прилавки заполнены привозной продукцией из Беларуси.

Покупатели удивлены, но продавцы утверждают, что в последнее время цены выросли на все овощи. Однако картофель по-прежнему остаётся одним из самых дорогих. Молдавский продукт днём с огнём не сыщешь – отдельные продавцы распродают остатки от 6 до 13 леев за кг.

Много лет я работала в Италии. Вернувшись домой, купила сельскохозяйственную технику и 14 га земли. Стала высаживать картофель, но дело не выгорело. Прибыли никакой, да и рабочих нет. Сейчас продаю картошку из Беларуси, которую закупаю у посредников, – пожаловалась продавец из Леова.

В магазинах города ещё можно найти молдавский картофель, однако стоит он в районе 22 леев. Но особого выбора у людей нет: без “второго хлеба” невозможно прожить. Вот и вынуждены граждане приобретать картофель даже по заоблачным ценам.