Занимавшуюся цветными и чёрными металлами фирму уличили в незаконных сделках и отмывании денег (ВИДЕО)

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Сотрудники Управления по расследованию экономических преступлений и Службы внутренней защиты и борьбы с коррупцией под руководством Генпрокуратуры задокументировали преступную группировку, члены которой подозреваются в организации схемы по отмыванию денег в особо крупных размерах через введение ложных данных бухгалтерские, финансовые и банковские отчёты.

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел, сфера деятельности преступной группировки – сбор, хранение, переработка, сбыт, а также экспорт ломов и отходов цветных и чёрных металлов. В результате проведённого расследования было установлено, что с 2017 по июль 2019 года группа людей участвовали в преступной системе и скрывали происхождение металлов путём искажения цен на их приобретение и поставку. Это в свою очередь привело к получению незаконных доходов в особо крупных размерах.

В понедельник, 9 сентября, правоохранители провели 14 обысков в домах подозреваемых и хозяйствующих субъектах, которыми они управляли. В результате этого были обнаружены и изъяты документы, которые доказывают сомнительные сделки, а также мобильные телефоны, представляющие интерес при проведении уголовного расследования.

По фактам отмывания денег в особо крупных размерах и использование поддельных официальных документов были возбуждены уголовные дела. Виновным грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с наложением штрафа на юридическое лицо в размере от 650 000 до 800 000 леев или его ликвидация.