Занимавшийся незаконной перевозкой пассажиров мужчина предложил взятку в 50 евро, чтобы избежать наказания

Занимавшийся незаконной перевозкой пассажиров мужчина предложил взятку в 50 евро, чтобы избежать наказания

Мужчина, который нелегально предоставлял транспортные услуги, попытался избежать наказания, предложив взятку в 50 евро двум представителям Национального агентства автомобильного транспорта. Деньги были спрятаны в документах.

Инцидент произошёл на севере страны. Инспекторы Нацагентства автотранспорта остановили автомобиль марки Mercedes Sprinter с прицепом. В транспортном средстве находились водитель и двое пассажиров, передаёт tv8.md. В результате проверки было установлено, что водитель незаконно предоставляет пассажирские услуги.

В связи с этим инспекторы попросили водителя предъявить некоторые документы для того, чтобы зарегистрировать правонарушение. Мужчина протянул сотрудникам Нацагентства автотранспорта документы, в которые положил 50 евро.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md