Занимавшийся незаконной перевозкой пассажиров мужчина предложил взятку в 50 евро, чтобы избежать наказания

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Мужчина, который нелегально предоставлял транспортные услуги, попытался избежать наказания, предложив взятку в 50 евро двум представителям Национального агентства автомобильного транспорта. Деньги были спрятаны в документах.

Инцидент произошёл на севере страны. Инспекторы Нацагентства автотранспорта остановили автомобиль марки Mercedes Sprinter с прицепом. В транспортном средстве находились водитель и двое пассажиров, передаёт tv8.md. В результате проверки было установлено, что водитель незаконно предоставляет пассажирские услуги.

В связи с этим инспекторы попросили водителя предъявить некоторые документы для того, чтобы зарегистрировать правонарушение. Мужчина протянул сотрудникам Нацагентства автотранспорта документы, в которые положил 50 евро.