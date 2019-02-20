Занимавшаяся торговлей людьми молдаванка была экстрадирована из Греции

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Пограничная полиция продолжает уголовное преследование в отношении гражданки Республики Молдова, обвиняемой в торговле людьми.

Так, на прошлой неделе женщина, объявленная в розыск два года назад, была экстрадирована из Греции для привлечения к ответственности, сообщает пресс-служба Пограничной полиции. В результате накопленной информации было установлено, что в период с 2014 по 2016 год подозреваемая завербовала и продала в Турции энное количество женщин, которые впоследствии занимались проституцией. Известно, что подозреваемой 45 лет и родом она из Яловен.

Кроме этого, два сообщника молдаванки, которые фигурируют в этом же уголовном деле, были приговорены судом РМ к 12 и 13 годам тюрьмы за торговлю людьми. Стоит отметить, что один из осужденных приходится сыном обвиняемой.

На данный момент женщина находится под стражей в пенитенциаре №13 в Кишинёве. Сотрудники прокуратуры и Пограничной полиции продолжают расследование.