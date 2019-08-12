Занимательная статистика: в каком возрасте предпочитают вступать в брак молдаване? (ВИДЕО)

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Молдаване вступают в брак в более раннем возрасте, нежели европейцы. Так, если в странах Евросоюза мужчины и женщины обзаводятся семьей после 33-х лет, то в нашей стране – в 26-28 лет.

В 2014 году в Молдове женщины выходили замуж примерно в 24 года, а мужчины женились в 27 лет, пишет publika.md. Однако в прошлом году средний возраст женщин, вступающих в брак, был 26 лет, а мужчин – 28.

Согласно статистике, в прошлом году в Молдове было заключено почти 20 с половиной тысяч браков. Это примерно на 5 тысяч меньше, чем в 2014. И если число бракосочетаний сокращается, то число разводов растёт. Так, в 2018 году развелись 10 700 супругов, пишет источник. Это почти на полторы тысячи больше, чем в 2017.