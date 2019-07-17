Статистика: женщины в Молдове живут дольше мужчин (ИНФОГРАФИКА)

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Средняя продолжительность жизни в Молдове в 2018 году составила 70,6 лет. У мужчин данный показатель равен 66,3 годам, а у женщин – 75 годам.

Согласно статистическим данным, в период с 2014 по 2017 годы количество смертей по стране уменьшилось, пишет jurnal.md. В 2017 году уровень смертности составил 13,4 случаев на 1000 жителей, а в 2014 году – 13,9.

Что касается коэффициента детской смертности, на 1000 новорождённых пришлось 9,1 умерших. Средняя продолжительность жизни у мужчин в 2018 году незначительно уменьшилась по сравнению с предыдущим годом – на 0,4 года.

Согласно статистике, женщины живут дольше мужчин в среднем на 8,7 лет. Этот разрыв связан с высоким уровнем преждевременной смертности среди мужчин. Причём этот показатель выше практически во всех возрастных группах.