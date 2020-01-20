Занесённую в Красную книгу рыбу продают на столичном рынке по 50 леев за килограмм (ФОТО)

Занесённую в Красную книгу рыбу продают на столичном рынке по 50 леев за килограмм (ФОТО)

Ужасное открытие было сделано экологом. Проходя по Центральному рынку в Кишинёве, он заметил, как продавцы торгуют рыбой, но рыбой не простой, а из Красной книги Молдовы.

Эколог Илья Тромбицкий остался шокированным этой находкой. Рыбу исчезающего вида незаконно вылавливали и без стеснений продавали на рынке всего по 50 леев за один килограмм, передаёт publika.md. Эколог приобрёл несколько экземпляров, чтобы убедиться в своей правоте. Действительно, рыба Rutilus Frisii занесена в Красную книгу.

Стоит отметить, что рыбакам, выловившим рыбу редкого вида, грозит штраф в размере 11 250 леев за каждый экземпляр.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md