Замыкание электропроводки привело к пожару в парилке в Приднестровье

Сообщение о возгорании в селе Парканы поступило по номеру «101» от очевидца. В два часа ночи он заметил задымление на территории частного домовладения по улице Дружбы.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, вспыхнула парилка, к которой вплотную пристроены сарай и курятник. На место происшествия прибыли пожарные.

Для ликвидации воспламенения площадью 15 квадратных метров специалистам понадобилось два часа. Они уберегли от огня жильё и хозяйственные постройки. В ходе разбирательства было установлено, что при строительстве парилки 50-летний хозяин дома использовал легковоспламеняющиеся материалы.

По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания стало короткое замыкание самостоятельно смонтированной электропроводки. По факту произошедшего проводится разбирательство, устанавливается сумма материального ущерба.