Замужество или рабство: юную жительницу Каушан украли из овчарни, где она праздновала свой день рождения (ВИДЕО)

22-летнюю девушку из села Токуз Каушанского района украли в день её рождения. Произошло все около полуночи на местной овчарне, где девушка отмечала праздник.

По словам подозреваемых, они украли девушку в качестве невесты. Это произошло после того, как пастух из овчарни, где раньше работала молодая особа, пригласил её на вечеринку в её честь на овчарне. Но парень туда пришёл не один, а двумя неизвестными. Они заставили девушку сесть с ними в машину.

– Они сказали мне сесть на заднее сидение и поехали в неизвестном направлении. Я просила остановить, а они в ответ молчали, – сказала жертва Марианна Зоп.

После долгих уговоров неизвестные остановили машину и позволили девушке сбежать.

– Я стала кричать, после чего они решили остановить машину. Не дожидаясь, когда они остановят, я открыла дверь на ходу, выпрыгнула и через поля подсолнуха добралась сюда. Долго блуждала и плакала, пока нашла дорогу назад, – сказала жертва девушка.

По словам свидетелей, жертва пыталась оказывать сопротивление, но ее заставили сесть в машину.

– Мы пытались помочь ей вырваться, защитить ее. Она кричала, но они силой затащили ее в машину. Когда я попробовал остановить их, они пригрозили мне расправой. Увидев, что я не намерен отступать, один из них ударил меня, – рассказал очевидец Тудор Морарь.

Однако знакомая пастуха, говорит, что девушка была в состоянии алкогольного опьянения и села в машину добровольно.

– Расследование показало, что есть признаки похищения, есть подозреваемые, которые, естественно, отрицают свою причастность, чтобы избежать уголовной ответственности. Ее похитили с целью дальнейшей эксплуатации. По замыслу преступников, она должна была работать на овчарне одного из похитителей, – сказал глава ИП Кэушень, Виталий Арнэуту.

В случае признания вины подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.