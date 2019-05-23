Замужем не значит мертвая. 15 истин от Ларисы Гузеевой

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Почему приличные девушки не должны ходить в караоке, как тактично поставить свекровь на место и о чем точно не нужно рассказывать мужу? Ответы на эти и другие вопросы АиФ.ru нашел, посмотрев несколько выпусков «Давай поженимся» с Ларисой Гузеевой.

Сегодня заслуженной артистке России Ларисе Гузеевой исполняется 60 лет, одиннадцать из них она является ведущей проекта «Давай поженимся». За это время благодаря актрисе в студии популярной программы образовалась не одна семейная пара, а сколько советов раздала Лариса Андреевна, вообще не сосчитать. АиФ.ru посмотрел несколько выпусков ток-шоу разных лет и собрал рекомендации Гузеевой о том, как вести себя в отношениях и построить счастливый брак.

Не паримся по поводу маникюра, а спешим жить

Сегодня по поводу дорогого маникюра парятся колхозницы, которые позавчера приехали из глубинки. Хорошие, молодые женщины из прекрасных семей с образованием не живут ногтями, накачанными губами и всеми этими накладными делами. Они проживают другую жизнь, более интересную, насыщенную, потому что понимают — молодость проходит.

Обеспечиваем тыл второй половине

Семья – это когда двое пашут одинаково. Не важно, кто разгружает вагоны… А когда ты приходишь домой, у тебя должен быть тыл. Сейчас так страшно вокруг, поэтому ты дверь закрыл и понимаешь: здесь мой сотоварищ, с которым можно поржать, поесть, попить, потом детей сделать с большим удовольствием, друзей принять, поехать отдохнуть, съездить к мамке, потом про нее же любимую посплетничать по дороге и снова поржать. Это все вместе семья – это очень сложная конструкция.

Не верим в чрезмерную щедрость

Психотипов мужчин не так много. Один из них: он в течение двух месяцев выкладывает все, что у него есть, а потом остальные 57 лет живет за ваш счет. А женщины-дурочки думают: ведь когда-то в 37-м году он же подарил мне оренбургский пуховый платок и валенки, как же я могу быть неблагодарной по отношению к этому человеку? И они зачем-то продолжают строить и вкладывать в такого мужчину.

Не ходим в караоке, не сидим в соцсетях

Караоке и соцсети — зло. Это то, что я ненавижу. Они разлагают человека. Дают ему ложные надежды. В соцсетях человек чувствует себя королем, хотя на самом деле ничтожество и дрянь, которая лает из-под полы, не боясь наказания. В караоке похожая история: три человека без голоса и слуха поаплодировали «певцу», и если у него есть проблемы с мозгами, у него тут же повышается самооценка. Это для дебилов.

Не «душим» любимых

Не все интересы супругов должны совпадать. Просто вы должны занять такую позицию: «Я не влезаю на другую территорию. Я своего любимого или любимую не душу». Мой муж, например, обожает пляжный волейбол, а я терпеть не могу. Зато я люблю долго плавать, а супруг — боится за меня. Он стоит и смотрит, как я делаю заплыв на два часа. Но мы друг друга оставляем в покое. Мы так договорились.

Не ждем заботы в браке

Эти девчачьи мечты по поводу заботы… некогда заботиться, сами о себе позаботитесь. Жизнь тяжелая, нужно выживать хором: и дети должны помогать, и родители, все должны быть вместе. А в браке совсем иначе. Женщина же не инвалид первой группы, зачем о ней заботиться?

Не врем в отношениях

С человеком, который добился уже чего-то в этой жизни — например, с москвичом, не пройдут провинциальные фокусы, о которых мама не предупредила свою дочь и не сказала, что они на мужчинах не срабатывают. Например, ложная беременность. Москвичи это на раз считывают, и вы останетесь в луже. Не нужно так делать.

Понимаем мужчин

Я считаю, что мужчины — полуживотные, у них одно на уме. Мне об этом мама еще в детстве говорила.

Держим бывших на дистанции

Я всегда говорю, когда мужчина ездит к бывшей жене с ребенком, пускать его в спальню нельзя, потому что все это заканчивается сексом по дружбе. А интим с бывшей они даже изменой не считают.

Не даем себя в обиду

Когда вас обижают, даже если это делает мать вашего возлюбленного, надо всегда говорить: «Вы причиняете мне боль, я не заслуживаю этого. Если я действительно неправильно помыла посуду или еще что-то сделала не так, я с удовольствием перемою. Но, пожалуйста, говорите со мной уважительно». Нужно уметь себя защищать.

Не рассказываем лишнего

Русские женщины привыкли все скрывать от своих мужчин. У нас даже песня есть такая: «Каждый кто не первый, тот у нас второй». Мы не любим рассказывать о прошлом. Нельзя показывать мужу всю коленку, должны оставаться какие-то тайны. Поэтому, когда американки все рассказывают мужу, как они в туалет сходили, какие у них проблемы, это такой кошмар.

Поддерживаем раздобревшего мужа

В отношениях мы толстеем, худеем, стареем, седеем. Брак это нечто иное, нежели параметры 90-60-90. В браке, если что, нужно поддержать и сказать: «Че это ты пузень такой наел?». А он ей отвечает: «Да и у тебя попка уже не орех давно». В браке люди для того и нужны, чтобы держать, когда другой уходит.

Кормим вторую половину

Те мужчины, которые говорят, что их не нужно кормить, главное, чтобы жена была красивая, он якобы сам приготовит — притворяются и врут.

Не кокетничаем слишком много

Один умный человек сказал: «Чрезмерно кокетливая женщина фригидна, потому что у нее весь пар уходит в гудок». Отпустите себя, не надо, чтобы вся энергия уходила в гудок, в пар.

Не забываем о главном

Замужем не значит мертвая.

