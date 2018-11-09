Замурованные человеческие кости нашел при проведении строительных работ рыбничанин (ФОТО)

Проводя строительные работы на придомовом участке, 43-летний житель села Большой Молокиш увидел каменную плиту. В ней оказались замурованными человеческие кости и два глиняных горшка.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, находка была обнаружена на глубине 70 см. По звонку сельчанина к месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

По словам специалистов, останки пролежали в земле около 70 лет. Проводится проверка, назначен ряд специальных исследований.