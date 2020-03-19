Замучили до смерти и бросили тело в колодец: в Чимишлии задержаны подозреваемые в жестоком убийстве

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9 марта к сотрудникам Инспектората полиции Чимишлии обратилась 31-летняя женщина с просьбой разыскать её брата. 32-летний мужчина ушёл из дома 7 марта и пропал.

Как выяснилось в ходе следствия, разыскиваемый мужчина до исчезновения повздорил со знакомым. 7 марта последний вместе с двумя приятелями напали на жертву. Мужчину отвезли в дом к одному из агрессоров, где избили до смерти.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемые сначала спрятали труп в подвале дома, а через два дня вывезли на окраину Чимишлии и бросили в колодец. 19 марта тело убитого было обнаружено и доставлено на экспертизу.

Лица, подозреваемые в совершении преступления, были задержаны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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