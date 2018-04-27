Заморозки и опасность возгораний: в Молдове объявлены два желтых кода

Государственная гидрометеорологическая служба выпустила два предупреждения о вступающих в силу желтых кодах. Первый из них связан с заморозками на поверхности земли, а второй – с повышенной опасностью возгораний в республике.

Так, завтра, 28 апреля, в утренние часы на севере республике частично ожидаются заморозки на поверхности почвы интенсивностью -1.. -2° С.

В то же время до 4 мая на большей части территории страны будет сохраняться повышенная опасность возгораний (5 степень) природного характера и опасность пожаров в лесополосах, а также возгораний сельскохозяйственных культур, отмечают синоптики.