Замначальника Наццентр скорой помощи о смерти младенца: “Родители не сообщили, что ребёнок в тяжёлом состоянии” (ВИДЕО)

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Вицедиректор Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи Татьяна Бичик считает, что одной из причин, по которой бригада врачей прибыла с опозданием к умирающему 4-месечному ребёнку, является то, что родители не сообщили о критическом состоянии малыша.

С таким заявлением она выступила на телепередаче, в ходе которой обсуждалась накипевшая в молдавской среде тема смерти 4-месячного малыша, который около 2 часов ожидал помощи врачей. Напомним, что предварительной причиной смерти является менингококковая инфекция. Замначальника Национального центра скорой помощи также заявила, что одной из причин, по которой бригада врачей опоздала к пациенту, является большое количество запросов (38), которые были зарегистрированы в тот промежуток времени. Кроме этого, по её мнению, родители слишком поздно вызвали скорую помощь, пишет unimedia.md.

– Вызов к этому ребёнку поступил в Службу 112 30 января в 20.36, бригада врачей была направлена в 21.46, так как только к этому часу бригада педиатров освободились. Состояние ребёнка было очень тяжёлым. У него были признаки шока, – сообщила Татьяна Бичик.

По её словам, в этом случае никто не мог предположить, что вызову нужно дать приоритет, так как запрос был в списке ожидания и все, кто ждал помощи врачей – это в основном дети с похожими симптомами. В этот промежуток времени было зарегистрировано 38 вызовов.

– Причиной вызова стал тот факт, что у малыша высокая температура. Не было сообщено, что это тяжёлый случай. Родители сказали, что у ребёнка температура и аллергия, – сказала замначальника Центра скорой помощи.

Кроме этого, согласно полученным данным, родители погибшего сообщили врачам, что ребёнок чувствовал себя плохо с 14.00. Скорая помощь была вызвана спустя 6,5 часов. За это время ребёнок получал жаропонижающие препараты.