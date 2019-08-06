Замначальника Антикоррупционной прокуратуры подала в отставку

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Заместитель начальника Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор написала сегодня, 6 августа, заявление об отставке.

Адриана Бецишор заявила, что покидает пост заместителя начальника Антикоррупционной прокуратуры по личным обстоятельствам, передаёт unimedia.info. На вопрос о том, чем она намерена заняться в дальнейшем, Бецишор ответила, что найдёт себе занятие.

Напомним, что после того, как в мае глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь подал в отставку, временно исполняющим обязанности главы АП была назначена Бецишор. Однако вскоре она отказалась от этой должности и подала в отставку.