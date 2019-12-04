Замкнула проводка: у тираспольчанина на ходу загорелось авто (ФОТО)

Утром 4 декабря автомобиль Audi загорелся во дворе жилого дома в Тирасполе. Во время движения водитель увидел появившийся из-под капота дым. Мужчина попытался погасить пламя из огнетушителя, но не вышло.
Очевидцы вызвали пожарных. Специалисты быстро сбили основной огонь, однако моторный отсек успел выгореть, пишет mvdpmr.org.
После тщательного осмотра машины инспекторы установили предварительную версию: короткое замыкание электропроводки. Материальный ущерб устанавливается. Ведётся разбирательство.
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