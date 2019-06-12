Заметают следы? Документы следственных комиссий по “краже века” исчезли из парламента

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Многие документы, полученные депутатами парламента прошлого созыва в рамках следственных комиссий по “краже века” бесследно исчезли. Об этом заявил председатель новой комиссии, созданной на днях депутатами ПСРМ и “АКУМ”, Александр Слусарь.

Сегодня состоялось первое заседание комиссии, которой в течение 90 дней предстоит провести свое собственное расследование по главному преступлению в истории нашей страны. Члены комиссии обратились в секретариат парламента, чтобы запросить документы, полученные их предшественниками.

– Однако нас проинформировали, что если по комиссии Рэдукана какие-то документы еще сохранились, то по второй комиссии, которую возглавлял Рейдман, осталось только решение парламента о ее создании и больше ничего. Это более чем подозрительно, – сказал Слусарь.

По его словам, начиная со следующей недели, депутаты намерены заслушать тех, кто был в курсе происходящего в банковской системе страны в тот период времени. Речь идет как о бывших, так и о нынешних чиновниках. Кроме того, члены комиссии обратятся напрямую к компании “Kroll”, чтобы запросить у нее результаты расследования “Kroll-2”, которое так и не было представлено комиссии ни НБМ, ни Генпрокуратурой.

– “Kroll” работала на деньги налогоплательщиков. Мы должны знать имена “героев”, которые разграбили банковскую систему, – сказал он.